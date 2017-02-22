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Реставрации быть

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55
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Проект реставрации правой стороны канала Грибоедова одобрен

Ремонтные и реставрационные работы имеют очень большую важность, ведь любые сооружения и конструкции со временем изнашиваются. Потому их приходится ремонтировать или менять. Это относится и к ряду объектов Северной столицы.

«Питерец.ру» сообщает, что Главгосэкспертиза РФ разрешила реставрацию правой стороны набережной канала Грибоедова. Необходимо сохранить конструкции набережной на проблемном участке, а также очистить дно канала. Реставрационные работы будут вестись согласно нормативам КГИОП.

Во время ремонта будет ограничено движение автомобильного и речного транспорта. Канал Грибоедова представляет особую ценность для Петербурга, потому его реставрация имеет огромное значение. Хорошо, что предложенный проект был одобрен экспертами.
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