Реставрации быть

Ремонтные и реставрационные работы имеют очень большую важность, ведь любые сооружения и конструкции со временем изнашиваются. Потому их приходится ремонтировать или менять. Это относится и к ряду объектов Северной столицы.

«Питерец.ру» сообщает, что Главгосэкспертиза РФ разрешила реставрацию правой стороны набережной канала Грибоедова. Необходимо сохранить конструкции набережной на проблемном участке, а также очистить дно канала. Реставрационные работы будут вестись согласно нормативам КГИОП.

Во время ремонта будет ограничено движение автомобильного и речного транспорта. Канал Грибоедова представляет особую ценность для Петербурга, потому его реставрация имеет огромное значение. Хорошо, что предложенный проект был одобрен экспертами.