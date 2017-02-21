Обзор пробок Петербурга 21 февраля

Наиболее загруженные магистрали вечером: Невский проспект к площади Александра Невского (9 баллов), проспект Маршала Жукова из центра (8 баллов), Ленинский проспект к Московскому (8 баллов).
На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, нехарактерный для данного времени. Это Лиговский проспект из центра (7 баллов, что на 2 балла выше обычного), Витебский проспект в центр (5 баллов, что на 2 балла выше обычного).
Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:
- 18:04, Большой Сампсониевский проспект, проспект Энгельса, 7.7 км, от улицы Комиссара Смирнова до Северного проспекта. Пробка продержалась 3 часа 20 минут.
- 19:20, улица Правды, Большая Московская улица, Владимирский проспект, Литейный проспект, Литейный мост, улица Академика Лебедева, Лесной проспект, 7.5 км, от Звенигородской улицы до Кантемировской улицы. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.
- 13:36, Каменноостровский проспект, Троицкая площадь, Троицкий мост, набережная Лебяжьей канавки, Садовая улица, 7 км, от улицы Чапыгина до Никольского переулка. Пробка продержалась 4 часа 30 минут.
- 19:10, Невский проспект, площадь Александра Невского, мост Александра Невского, Заневский проспект, проспект Косыгина, 5.9 км, от Полтавской улицы до улицы Передовиков. Пробка продержалась 1 час 30 минут.
- 18:34, Лиговский проспект, 5.7 км, от улицы Жуковского до Московского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 40 минут.