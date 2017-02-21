Обзор пробок Петербурга 21 февраля

Наиболее загруженные магистрали вечером: Невский проспект к площади Александра Невского (9 баллов), проспект Маршала Жукова из центра (8 баллов), Ленинский проспект к Московскому (8 баллов).

На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, нехарактерный для данного времени. Это Лиговский проспект из центра (7 баллов, что на 2 балла выше обычного), Витебский проспект в центр (5 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были: