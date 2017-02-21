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Да закройте его уже!

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
baltika.fm
Опасный полигон лишили лицензии

Ситуация с полигоном «Красный Бор» уже давно стала притчей во языцах. После прорыва дамбы, который произошел в прошлом году, она еще больше усугубилась. Экологические активисты и жители Ленобласти стали высказываться о необходимости закрытия полигона.

Однако у властей на этот счет не было единого мнения. Росприроднадзор намеревался лишить полигон лицензии по причине несоответствия «Красного Бора» ряду положений, но суд не удовлетворил иск. Но все же, согласно решению апелляционного суда, лицензия полигона была аннулирована. Это постановление уже вступило в силу.

«Питерец.ру» подчеркивает, что полигон существовал на протяжении 25 лет и использовался для хранения и утилизации отходов 1-4 класса.
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