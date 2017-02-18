По имеющимся данным, руководство страны недовольно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор церкви, не получив на это одобрение сверху. В Кремле считают, что губернатор Полтавченко принял поспешное решение, не согласовав передачу Исакия с президентом. Так что было необходимым учесть мнение народа.

«Питерец.ру» отмечает, что две трети граждан Петербурга были против того решения, которое принял Полтавченко. Потому в этом деле не стоило торопиться. Теперь город и церковь будут каким-то образом выходить из положения. В качестве варианта для Исакия может быть выбрана правовая форма государственно-конфессионального партнерства. При таком подходе собор будет функционировать и как музей, и как собор.