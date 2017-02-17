Петербург отмечает День студенческих отрядов

Почему среди «выпускников» школы стройотряда так много известных и достигших успеха людей?

Действительно, если разобраться, то через школу стройотрядов прошли многие известные люди Российской Федерации: президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, экс-мэр Москвы Юрий Лужков, заместитель мэра Москвы Людмила Ивановна Швецова, экс-губернатор Красноярского края Александр Хлопонин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, заместитель председателя Госдумы Вячеслав Володин, губернатор и председатель Правительства Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, телеведущий Леонид Якубович, народный артист России Владимир Винокур, кинорежиссёр Александр Митта, лидер и вокалист группы «Крематорий» Армен Григорян, лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Активное участие в деятельности студенческих строительных отрядов принимал также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Но почему именно студенческие отряды? Что такого особенного даёт человеку опыт работы в них? Вот что говорит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин о своей бытности в студенческих отрядах: «Когда я работал в студенческом отряде, то получил соответствующее удостоверение плотника четвертого разряда. Для того, чтобы руководить коллективом, нужно понять, что стоит этот труд, как он дается, как оплачивается, в каких условиях люди трудятся. Помимо этого, приобретается ценный жизненный опыт. Работали мы много, часов по двенадцать. Я был рядовым бойцом студенческого отряда, и за полтора месяца получил где-то около 900 рублей при средней зарплате по стране около 200 рублей. Мы потом поехали с друзьями в Гагры и благополучно там половину оставили. А потом я купил пальто, и это пальто носил лет 10, наверное. Мы, конечно, еще там старались как-то вместе проводить время, связанное и с песнями, и с общением друг с другом. Но времени на это оставалось очень мало».

В Ленинградском университете в 1980-84 гг. командиром всех стройотрядов был, по должности, секретарь комитета ВЛКСМ ЛГУ, ныне председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, начальником штаба — философ и политолог, профессор А. И. Стребков. В 1980 г. на экономическом факультете ЛГУ для работ в районе Кавминвод в составе зонального стройотряда «Интернациональный» был сформирован интернациональный ЛСО «Оптимум», в составе которого трудилось сразу несколько ныне известных людей. Первым комиссаром этого отряда был бывший вице-премьер и министр финансов РФ Алексей Кудрин, а бригадирами учёный и политический деятель Андрей Илларионов и публицист Дмитрий Травин.

Студенческие отряды позволяют получить такие важные по жизни навыки, как умение управлять коллективом и честно трудиться. Именно студенческие отряды позволяют каждому бойцу всесторонне развиваться, приобретать ни с чем несравнимый жизненный опыт, а также заводить друзей и единомышленников на всю оставшуюся жизнь.

Студенческие отряды за свою более чем полувековую историю стали настоящей школой профессионализма, лидерства, мужества. Для всех ветеранов движения и сегодняшних бойцов, студенческие отряды – это воспитание самостоятельной личности, ответственной за себя, за своих товарищей, за общее дело. Воспитание профессионала, который готов выполнять сложную работу, решать нестандартные задачи, которые осознает, что без его участия невозможно развитие страны.

Благодаря поддержке крупнейших вузов города в Петербурге функционирует 7 штабов образовательных учреждений, среди которых девять основных направлений: строительные, педагогические, сельскохозяйственные, медицинские, археологические, поисковые, отряды проводников и экологов.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2015 года №86 установлен новый Государственный праздник - “День Российских студенческих отрядов” (Далее - РСО). Впервые на государственном уровне день РСО отмечался в 2016 году.

В 2017 году в честь праздника Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями совместно с Городским штабом студенческих отрядов Санкт-Петербурга проводят форум студенческих отрядов “Вклад в лучшее будущее страны” в выставочном комплексе Ленэкспо. Основными целями форума станут содействие развитию студенческих отрядов, привлечение современной молодежи к самому мощному и сильному движению страны, обмен лучшими практиками по развитию студенческих отрядов в образовательных учреждениях.

В рамках программы форума запланированы: масштабная презентация студенческих отрядов для молодежи, круглый стол с проректорами по воспитательной работе ВУЗов, встреча-семинар студенческих педагогических отрядов с директорами детских оздоровительных лагерей, выставка студенческих отрядов, встреча с Губернатором Санкт-Петербурга по вопросам дальнейшего развития студенческих отрядов, а также встреча с ветеранами движения студенческих отрядов. На протяжении всего дня для всех гостей будет функционировать интерактивная фотозона, в которой каждый желающий сможет примерить на себя образ бойца студенческого отряда того или иного направления.