15 февраля Санкт-Петербург отметил 28-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. В городе прошли митинги и торжественно-траурные мероприятия. В подростково-молодежных клубах и школах города всю неделю проходят уроки мужества и встречи учащихся и молодежи с ветеранами боевых действий в Афганистане.

Рената Абдулина, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, приняла участие в торжественном собрании в Доме офицеров, организованном Санкт-Петербургской региональной организацией инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны».

Рената Абдулина поздравила ветеранов боевых действий в Республике Афганистан и воинов-интернационалистов с памятной датой и поблагодарила за их взаимодействие с молодежью: «Сегодня мы отдаем дань искреннего уважения всем, кто с честью прошел сквозь суровые испытания, кто побывал в бою, навеки оставив там частичку себя. Вы не понаслышке знаете о том, каково защищать Родину на чужих рубежах. Как деды наши когда-то защищали Отечество, не за славу и награды выполняя задачи, которые им поставила страна. Героями быть тяжело. За этим сильным словом кроется бездна, в которую страшно заглянуть. Там - павшие друзья, там - свист пуль и взрывы песка.

Говорить о войне всегда сложно, но очень важно передавать молодому поколению эту память. Хочу выразить всем, кто прошел чужие огневые рубежи, огромную благодарность за мужество и беззаветную преданность Отечеству.

За то, что у нашей молодежи сегодня есть на кого равняться, и у кого учиться любить Родину. Именно на Вашем примере воспитывается новое поколение защитников России».

Санкт-Петербург – единственный субъект Российской Федерации, где спустя столько лет появляются памятники в честь подвигов советских воинов в Афганистане и других «горячих точках».

Напомним, что 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. С 2011 года в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах российских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны.