Мутко о проклятости «Крестовского»

Вице-премьер Виталий Мутко поделился мнением относительно ходящих в обществе разговоров о проклятии стадиона «Крестовский». Чиновник отметил, что не поддерживает такие разговоры и каких-либо проблем не видит.

По словам Мутко, ситуацию удалось исправить, когда власти год назад взяли строительство стадиона под свой контроль. В итоге получилась современная арена, на которой недавно прошло тестовое мероприятие – в нем приняло участие более 10 тыс. человек. В апреле на стадионе должен состояться первый матч.

«Питерец.ру» напоминает, что строительство стадиона в Петербурге сопровождалось серией скандалов и уголовных дел, из-за чего была реальная опасность сорвать сроки выполнения работ. Но ситуацию получилось исправить.