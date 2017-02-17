Болезнь отступает?

Ситуация в Ленообласти касательно уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ оставляла желать лучшего. Однако в середине феврале намечено определенное улучшение данных показателей: число больных людей все же сократилось.

По данным «Питерец.ру», по итогам прошлой недели в регионе зафиксировано более 10,8 тыс. случаев ОРВИ. Из них в 7119 случаях болезнь обнаружена у детей. Из числа больных 94 человека были госпитализированы, из них – 44 ребенка.

Хотя в регионе из-за ситуации с ОРВИ закрыто ряд учебных заведений, уровень заболеваемости находится ниже порогового значения, потому об эпидемии говорить не приходится.

Есть основания полагать, что количество заболеваний гриппом и ОРВИ будет снижаться и в дальнейшем.