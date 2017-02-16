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» » Смерть жирафа

Смерть жирафа

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге умер жираф-долгожитель

Жираф – довольно экзотичное животное для наших мест. Обитатели африканских саванн живут у нас исключительно в зоопарках. Обычно эти животные живут в таких условиях до 27 лет, а в дикой природе и того меньше.

Однако среди представителей данной группы встречаются долгожители. Например, в Ленинградском зоопарке в 1981 году родилась жираф Луга. Животное жило здесь на протяжении 35 лет. Только недавно этот долгожитель скончался. После чего в Ленинградском зоопарке остался всего один жираф – Соня, которая является последней дочерью Луги.

По данным «Питерец.ру», скончавшаяся Луга могла быть старейшим жирафом в зоопарках всего мира. Однако это в большей степени предположение, поскольку точными сведениями мы не располагаем.
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1 комментарий

Naddju
Я видела жирафа в цирке, зоопарке, а в контактном зоопарке я даже его кормила. Настолько несуразное и неуклюжее животное, что его становится жалко. А тут прожила Луга 35 лет - это очень много для такого животного, как мне кажется.
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