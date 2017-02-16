Смерть жирафа

Жираф – довольно экзотичное животное для наших мест. Обитатели африканских саванн живут у нас исключительно в зоопарках. Обычно эти животные живут в таких условиях до 27 лет, а в дикой природе и того меньше.

Однако среди представителей данной группы встречаются долгожители. Например, в Ленинградском зоопарке в 1981 году родилась жираф Луга. Животное жило здесь на протяжении 35 лет. Только недавно этот долгожитель скончался. После чего в Ленинградском зоопарке остался всего один жираф – Соня, которая является последней дочерью Луги.

По данным «Питерец.ру», скончавшаяся Луга могла быть старейшим жирафом в зоопарках всего мира. Однако это в большей степени предположение, поскольку точными сведениями мы не располагаем.