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Закройте полигоны!

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Жители Гатчины требуют закрытия двух мусорных полигонов

Вопросы экологии имеют очень большое значение в наши дни. Потому теме сбора мусора и переработки отходов уделяется большое внимание. За состоянием окружающей среды следят не только специалисты, но и обычные граждане.

«Питерец.ру» сообщает, что жители Гатчины выступили с инициативой закрыть два мусорных полигона, находящихся на общем сборе. Людей беспокоит, что Росприроднадзор согласовал новую высоту полигона – 71,5 м. Однако жители Гатчины не хотят, чтобы район превращался главную мусорку Ленинградской области.

Активисты считают, что экологическая обстановка в регионе является удручающей. Они рассчитывают, что власти положительно отнесутся к их протесту и спорные полигоны будут закрыты.
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