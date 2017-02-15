Закройте полигоны!

Вопросы экологии имеют очень большое значение в наши дни. Потому теме сбора мусора и переработки отходов уделяется большое внимание. За состоянием окружающей среды следят не только специалисты, но и обычные граждане.

«Питерец.ру» сообщает, что жители Гатчины выступили с инициативой закрыть два мусорных полигона, находящихся на общем сборе. Людей беспокоит, что Росприроднадзор согласовал новую высоту полигона – 71,5 м. Однако жители Гатчины не хотят, чтобы район превращался главную мусорку Ленинградской области.

Активисты считают, что экологическая обстановка в регионе является удручающей. Они рассчитывают, что власти положительно отнесутся к их протесту и спорные полигоны будут закрыты.