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Температурные качели

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге на этой недели будет наблюдаться перепад температур

У природы нет плохой погоды? Данное утверждение довольно спорное. Особенно неприятно, когда эта погода является переменчивой, и в городе наблюдаются «температурные качели». К сожалению, именно такой прогноз дают на эту неделю синоптики.

«Питерец.ру» сообщает, что погода в Северной столице в начале недели будет непривычно теплой для данного месяца. Вчера была плюсовая температура, однако картину испортили мокрый снег с сильным ветром.

К концу недели существенно похолодает. Согласно прогнозам, к пятнице температура понизится до 13 градусов мороза. Но к выходным столбик термометра вновь поднимется примерно до нуля градусов.  Такая неустойчивая и переменчивая погода вряд ли кого-то обрадует.
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