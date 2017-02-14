У природы нет плохой погоды? Данное утверждение довольно спорное. Особенно неприятно, когда эта погода является переменчивой, и в городе наблюдаются «температурные качели». К сожалению, именно такой прогноз дают на эту неделю синоптики.

«Питерец.ру» сообщает, что погода в Северной столице в начале недели будет непривычно теплой для данного месяца. Вчера была плюсовая температура, однако картину испортили мокрый снег с сильным ветром.

К концу недели существенно похолодает. Согласно прогнозам, к пятнице температура понизится до 13 градусов мороза. Но к выходным столбик термометра вновь поднимется примерно до нуля градусов. Такая неустойчивая и переменчивая погода вряд ли кого-то обрадует.