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Движение в Санкт-Петербурге вечером 13 февраля

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
caravan.kz
Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга вечером составила 7 баллов, что соответствует обычному уровню.

Наиболее загруженные магистрали вечером: Ленинский проспект к Московскому (8 баллов), Индустриальный проспект - проспект Большевиков к Октябрьской набережной (7 баллов), шоссе Революции - Рябовское шоссе к КАД (7 баллов).

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:

  • 10:18, КАД внешняя сторона, 8.2 км, от Таллинского шоссе до Дачного проспекта. Пробка продержалась 1 час 10 минут.
  • 11:02, Каменноостровский проспект, Троицкая площадь, Троицкий мост, набережная Лебяжьей канавки, Садовая улица, 7 км, от улицы Чапыгина до Никольского переулка. Пробка продержалась 11 часов 50 минут.
  • 18:34, Кронверкская набережная, улица Куйбышева, Сампсониевский мост, Финляндский проспект, Большой Сампсониевский проспект, проспект Энгельса, 7 км, от музея артиллерии до Светлановской площади. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.
  • 17:40, Пироговская набережная, Выборгская набережная, Ушаковская набережная, Приморский проспект, 6.5 км, от Финляндского проспекта до Липовой аллеи. Пробка продержалась 50 минут.
  • 08:44, проспект Культуры, Тихорецкий проспект, Политехническая улица, 6.2 км, от Суздальского проспекта до площади Мужества. Пробка продержалась 1 час 10 минут.
Источник: Яндекс.Пробоки
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