Движение в Санкт-Петербурге вечером 13 февраля

Наиболее загруженные магистрали вечером: Ленинский проспект к Московскому (8 баллов), Индустриальный проспект - проспект Большевиков к Октябрьской набережной (7 баллов), шоссе Революции - Рябовское шоссе к КАД (7 баллов).

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были: