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» » Почта России создала единую Курьерскую службу

Почта России создала единую Курьерскую службу

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9
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pitercrime.ru
Курьерская Служба Почты России сегодня насчитывает 1565 курьеров и 1357 курьерских автомобилей

Служба работает ежедневно, включая праздничные дни, с 8:00 до 20:00. В 2016 Почта России открыла 101 подразделение курьерской доставки, которые специализируются на приеме и вручении экспресс отправлений «из рук в руки» – на дому или в офисе клиента. Всего в настоящее время Курьерская Служба Почты России представлена 143 подразделениями в 137 крупнейших городах страны.

В УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области численность курьеров составляет 99 человек, а в автопарке - более 100 машин. В 2017 году будут открыты Участки Курьерской Доставки в Колпино, Всеволожске, Выборге, Гатчине, Петергофе, Парголово, Киришах и Тихвине.

Курьерские услуги доступны как для физических, так и юридических лиц. Вызвать курьера для приема отправлений можно круглосуточно: через сайт Почты России в разделе «Курьер», сервис коротких сообщений, в мобильном приложении Почты России, а также обратившись в единый контакт-центр Почты России.

«В перспективе нескольких лет мы намерены стать лидером курьерской доставки в России. В этом году планируется расширить зону покрытия Курьерской Службы и открыть курьерские подразделения ещё в 118 городах. В результате курьерская доставка станет доступной для более чем 80% населения страны. При этом расширяется не только география экспресс-доставки Почты России – особое внимание мы уделяем процессам автоматизации, выводящей на новый уровень качество и скорость обслуживания», – рассказал заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

Все курьеры до конца 2017 года будут оснащены мобильными терминалами, позволяющими на месте оплачивать курьерские услуги банковской картой и отслеживать отправления в режиме онлайн.
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