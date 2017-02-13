Многолетняя эпопея с подготовкой стадиона к мундиалю 2018 года и Кубку Конфедераций-2017 подходит к концу. В минувшие выходные на стадионе состоялось тестовое мероприятие – мотошоу с элементами культурной программы.

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы остались довольны итогами «теста». Вице-губернатор Албин поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке к данному мероприятию, и подвел его итоги. Заместитель Полтавченко был предельно лаконичен, отметив, что его все устроило.

Следующее мероприятие на стадионе состоится 22 февраля – здесь пройдет фестиваль «Радио Зенит». После этого 24 февраля в чашу стадиона вернется выкатное поле, которое останется здесь до международного футбольного турнира 2017 года.