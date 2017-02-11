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» » Губернатор кощунства не увидел

Губернатор кощунства не увидел

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
abnews.ru
Полтавченко  не усмотрел нарушений в протестной акции

Петербургские депутаты фракций «Единая Россия» и «ЛДПР» подали запрос в администрацию города, чтобы были проверены обстоятельства акции протеста, прошедшей 28 января внутри Исаакиевского собора. Парламентарии усмотрели в действиях активистов оскорбление религиозных чувств верующих.

Однако Георгий Полтавченко не согласился с такой оценкой. По его мнению, каких-либо нарушений со стороны протестующих не было. Важно учесть и тот факт, что представители церкви не обращались в полицию по данному делу.

«Питерец.ру» считает, что ответ губернатора может быть обусловлен двумя причинами. Первая версия: Полтавченко на самом деле не увидел нарушений общественного порядка. Вторая версия: Ни Смольный, ни РПЦ не стали раздувать скандал, который итак разгорелся после передачи Исаакиевского собора.
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1 комментарий

sergulidze
Вероятнее всего, что не захотели скандала, потому и не "узрили" кощунства и оскорблений. На самом деле можно было и раскрутить эту тему.
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