Губернатор кощунства не увидел

Петербургские депутаты фракций «Единая Россия» и «ЛДПР» подали запрос в администрацию города, чтобы были проверены обстоятельства акции протеста, прошедшей 28 января внутри Исаакиевского собора. Парламентарии усмотрели в действиях активистов оскорбление религиозных чувств верующих.

Однако Георгий Полтавченко не согласился с такой оценкой. По его мнению, каких-либо нарушений со стороны протестующих не было. Важно учесть и тот факт, что представители церкви не обращались в полицию по данному делу.

«Питерец.ру» считает, что ответ губернатора может быть обусловлен двумя причинами. Первая версия: Полтавченко на самом деле не увидел нарушений общественного порядка. Вторая версия: Ни Смольный, ни РПЦ не стали раздувать скандал, который итак разгорелся после передачи Исаакиевского собора.