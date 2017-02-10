Проблема с лифтами

Лифт – неотъемлемый атрибут многоэтажного дома. Представить многие жилые дома без таких подъемников довольно сложно. Они насколько прочно вошли в нашу действительность, что проблемы с лифтами лишают нас привычного комфорта и удобства.

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в Жилищном комитете Смольного состоится совещание, посвященное проблеме с лифтами в многоквартирных домах. Случаи поломки подъемников в последнее время участились. Это приводит к возникновению опасных ситуаций.

Неисправность лифтовых кабин может стать причиной гибели пассажиров. Такие моменты необходимо предотвращать, потому важно работать над усилением мер безопасности. Участники совещания уделят также внимание различным диспетчерским системам.