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Проблема с лифтами

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
privetsochi.ru
В Жилищном комитете обсудят вопрос безопасности лифтов

Лифт – неотъемлемый атрибут многоэтажного дома. Представить многие жилые дома без таких подъемников довольно сложно. Они насколько прочно вошли в нашу действительность, что проблемы с лифтами лишают нас привычного комфорта и удобства.

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в Жилищном комитете Смольного состоится совещание, посвященное проблеме с лифтами в многоквартирных домах. Случаи поломки подъемников в последнее время участились. Это приводит к возникновению опасных ситуаций.

Неисправность лифтовых кабин может стать причиной гибели пассажиров. Такие моменты необходимо предотвращать, потому важно работать над усилением мер безопасности. Участники совещания уделят также внимание различным диспетчерским системам.

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