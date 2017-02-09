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Выбирайте велосипед

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Петербург примет участие в международной экологической акции

Борьба за чистоту окружающей среды приобрела в последние годы всеобъемлющий характер. Это связано с экологической проблемой, которая наблюдается в мире. Потому, чтобы ситуация не усугубилась, проходят различные мероприятия, разрабатываются и внедряются разного рода проекты.

«Питерец.ру» сообщает, что 10 февраля в Петербурге состоится акция, посвященная теме экологического транспорта. Участникам предлагается приехать на работу, воспользовавшись велосипедом. Подобная акция пройдет в нескольких странах. Петербург будет участвовать в ней в 3-й раз.

В прошлом году Северная столица России заняла 4-е место по количеству участников. Посмотрим, как будет разворачиваться события в этом году.
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