Выбирайте велосипед

Борьба за чистоту окружающей среды приобрела в последние годы всеобъемлющий характер. Это связано с экологической проблемой, которая наблюдается в мире. Потому, чтобы ситуация не усугубилась, проходят различные мероприятия, разрабатываются и внедряются разного рода проекты.

«Питерец.ру» сообщает, что 10 февраля в Петербурге состоится акция, посвященная теме экологического транспорта. Участникам предлагается приехать на работу, воспользовавшись велосипедом. Подобная акция пройдет в нескольких странах. Петербург будет участвовать в ней в 3-й раз.

В прошлом году Северная столица России заняла 4-е место по количеству участников. Посмотрим, как будет разворачиваться события в этом году.