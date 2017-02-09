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Пострадавшие из-за гололеда

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге по причине гололеда пострадало около 300 человек

Гололед – причина травматизма многих людей. Хотя утверждение является довольно банальным, оно отражает реальность происходящего. Из-за гололеда люди падают на улице, получая травмы, ушибы, переломы. Это продолжается из года в год.

«Питерец.ру» сообщает, что с начала 2017 года в Северной столице из-за непогоды уже пострадало более 300 человек. Гололед приводит к падению в местах массового скопления людей. Особенно часто это происходит вблизи метро, магазинов и торговых центров.

Несмотря на все меры предосторожности, которые предпринимают дорожные и коммунальные службы, решить проблему не удается. Пешеходные дорожки обрабатываются противогололедными реагентами, но люди все равно падают, поскольку полностью избавить город от гололеда практически невозможно.
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