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» » «Платон» наступает

«Платон» наступает

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
rosavtodor.ru
Система «Платон» существенно подорожает

Возмущение дальнобойщиков, требовавший отменить систему «Платон», вылилось в серьезные протесты. Акции против платного движения фур по федеральным трассам прошли в Петербурге, Ленобласти и многих других регионах.

Однако власти не услышали активистов. Вместо отмены «Платона», о которой так мечтают многие дальнобойщики, владельцы грузовиков могут понести еще большие расходы.

По данным «Питерец.ру», с 1 апреля 2017 года подорожает плата за движение грузовых автомобилей массой 12 тонн. Если сейчас дальнобойщики платят 1,53 руб. за 1 км движения по федеральной трассе, то затем эта сумма вырастет до 3,06 руб.

Трудно сказать, приведет ли это к повышению стоимости перевозимых товаров. Но опасность подобного развития сюжета присутствует.
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