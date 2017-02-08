«Платон» наступает

Возмущение дальнобойщиков, требовавший отменить систему «Платон», вылилось в серьезные протесты. Акции против платного движения фур по федеральным трассам прошли в Петербурге, Ленобласти и многих других регионах.

Однако власти не услышали активистов. Вместо отмены «Платона», о которой так мечтают многие дальнобойщики, владельцы грузовиков могут понести еще большие расходы.

По данным «Питерец.ру», с 1 апреля 2017 года подорожает плата за движение грузовых автомобилей массой 12 тонн. Если сейчас дальнобойщики платят 1,53 руб. за 1 км движения по федеральной трассе, то затем эта сумма вырастет до 3,06 руб.

Трудно сказать, приведет ли это к повышению стоимости перевозимых товаров. Но опасность подобного развития сюжета присутствует.