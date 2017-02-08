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Наступление на гомеопатию

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Представители РАН начали атаку на гомеопатию

Комиссия Российской академии наук выпустила специальный меморандум против гомеопатии. Ученые выступили против научности данного направления медицины, приравняв гомеопатию к эзотерике и прочим псевдонаучным тенденциям.

Ученые, подписавшие меморандум, считают, что лечение гомеопатическими препаратами не имеет каких-либо оснований. Положительные изменения в организмах людей происходят благодаря их вере в исцеление, а не действию веществ.

«Питерец.ру» отмечает, что имеет место и противоположная точка зрения. Некоторые специалисты, причем весьма уважаемые, высказываются за гомеопатию и не торопятся «предавать ее анафеме».

Меморандум «О лженаучности гомеопатии» – это серьезный удар по данному направлению альтернативной медицины. Но вряд ли гомеопатические препараты запретят к продаже. 
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