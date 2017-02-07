День науки

Наука – очень важный компонент, которому нужно уделять серьезное внимание. Мы многим обязаны ученым. Их разработки, достижения и открытия способствуют прогрессу и движению вперед.

8 февраля является в России Днем науки. В связи с этим губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко и глава ЗакСа Вячеслав Макаров поздравили ученых с профессиональным праздником. Главные городские чиновники в преддверии этого праздника подчеркнули вклад работников научного труда в историю Петербурга и страны в целом.

«Питерец.ру» напоминает, что в 1724 году в Петербурге была организована Российская Академия наук. Ее появление связано с указом императора Петра I, который сделал много для развития страны. По сей день именно город на Неве является научным центром России.