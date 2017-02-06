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» » В Петербурге ищут молодых лидеров

В Петербурге ищут молодых лидеров

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
kpmp.gov.spb.ru
В Санкт-Петербурге продолжается вторая отборочная кампания участников Фонда «Будущие лидеры»

В Санкт-Петербурге продолжается вторая отборочная кампания участников Фонда «Будущие лидеры» при информационной поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Главная цель Фонда – поиск и развитие талантливых студентов, обладающих ярко-выраженным лидерским потенциалом и способных брать на себя ответственность за свою команду и последствия собственных решений.

При отборе большое внимание уделяется как способностям, так и личностным характеристикам потенциальных участников, ведь настоящие лидеры должны не просто хорошо разбираться в изучаемой области знаний, но и быть мотивированными, харизматичными и уверенными в себе людьми. Выявить данные характеристики у студентов и понять, кто из кандидатов является лучшим, помогают определенные этапы, которые включает в себя отборочная кампания:

1. заполнение заявки на сайте Фонда;

2. видео-презентация кандидатов;

3. выполнение промежуточного тестирования;

4. асессмент-центр (для выявления лидерского потенциала участников экспертная комиссия наблюдает за их поведением в стрессовых ситуациях и умением организовать работу в команде. В Фонде «Будущие лидеры» этап «асессмент-центр» проходит в виде кейс-турнира, где студентам предлагается решить поставленную проблему в течение ограниченного промежутка времени. Успешно проходят этап кандидаты, проявившие в ходе командной работы высокий уровень организаторских способностей и умение наладить эффективную коммуникацию с незнакомыми им людьми);

5. тест на лидерский потенциал.

Участие в отборочной кампании могут принять обучающиеся 2-3 курсов различных вузов Санкт-Петербурга. Для этого необходимо заполнить форму заявки на сайте Фонда до 15 марта(http://russianleaders.org/anketa.php).

По результатам всех этапов отбора 10 лучших кандидатов становятся участниками Фонда «Будущие лидеры». После чего для каждого студента составляется индивидуальная образовательная траектория развития, включающая профессиональные тренинги, мастер-классы, стажировки и общение с опытными наставниками. Фонд берет на себя все расходы, связанные с обучением и профессиональным развитием студентов в рамках образовательных траекторий.
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