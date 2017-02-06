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Первый губернатор оценил строительство в Санкт-Петербурге

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59
Автор: miron
0
Фото:
vk.com
В своем интервью первый губернатор Владимир Яковлев коснулся последних тенденций строительного рынка и проекта «Зенит-Арены»

Начавшийся в 2007 году строительный процесс, предположительная стоимость которого находилась на отметке в 6,7 млрд рублей, завершился лишь спустя 10 лет, существенно превысив первоначальную сумму сметы. Только к концу прошлого года подрядчик завершил строительные работы и анонсировал дату сдачи стадиона в эксплуатацию на 31 марта. По мнению Владимира Яковлева, подход к подготовке такого крупного проекта был изначально неверным. Весь контроль производства работ должен был быть целиком в руках властей Санкт-Петербурга. К сожалению, осознание этой ошибки произошло слишком поздно, из-за чего срок сдачи постоянно переносился. Кроме того, технологию, по которой планировалось эксплуатировать стадион, не смогли до конца освоить. По этой причине значительная часть всего проекта была переделана в процессе строительства. Владимир Яковлев также выразил сомнения в том, что возведенная арена «сможет себя обеспечивать».

Помимо рассуждений на тему «долгостроя», Владимир Яковлев отметил основные тенденции развития города в области строительства. Он отметил, что будущее строительства сейчас заключается в освоении новых технологий, а не в увеличении числа представителей дешевой низкоквалифицированной рабочей силы. На примере крупных петербургских компаний (в том числе возглавляемых Андреем Молчановым), бывший губернатор объяснил, что на рынке сейчас лидируют именно те, кто использует в сфере деятельности своей компании новейшие технологии и схемы улучшения бизнес-процессов.

Владимир Яковлев также акцентировал свое внимание на перспективах малоэтажного строительства в Петербурге. По его мнению, объекты подобного типа создают комфортную среду для проживания, тем самым увеличивая спрос на данный вид жилья. В качестве яркого примера классической петербургской архитектуры президент Российского союза строителей назвал проект «Северный Версаль», принадлежащий бизнесмену Евгению Пригожину. Помимо него, он отдельно отметил и комплекс «Лахта Парк», возведенный «в футуристическом стиле с прямыми линиями, большими оконными пространствами, креативно спланированными пешеходными дорожками и зелеными насаждениями».

Источник: Комсомольская правда
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