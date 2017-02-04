Проблема с картами метро

Век высоких технологий, помимо своих преимуществ, имеет и ряд недостатков. Мы становимся слишком зависимыми от техники, и какие-либо сбои приводят к тому, что люди терпят массу неудобств.

«Питерец.ру» сообщает о сбое, который возник в системе дорожных карт «Подорожник». Предположительно, проблемы появились из того, что произошел взлом единой системы проездных карточек. В итоге карты «Подорожник» нельзя было пополнить ни в автоматах, ни в кассах.

Пассажиры вынуждены приобретать жетоны стоимостью 45 рублей, в то время как поездка по карте обходится в 36 рублей (а начиная с 11-й поездки – в 35 рублей). Система «Подорожник» позволяет сэкономить немало денег, если пользоваться такими картами регулярно.