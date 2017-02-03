Чиновники Петербурга не хотят слушать народ?

Петиции, пикеты и митинги в последнее время получают все большую популярность. Но, несмотря на то, что горожане довольно ясно выражают свое мнение, чиновники настаивают на иных решениях.

История борьбы против строительства в парке Малиновка длилась почти четыре года. Депутаты Законодательного Собрания поддержали поправку в Генплан о переводе части территории парка в зону деловой застройки. Кроме того, в парке планировалось возвести храм. Жители Красногвардейского района с этим решением были не согласны, ведь парк – одно из популярнейших мест отдыха для горожан.

Летом 2013 года городской суд запретил какое-либо строительство в парке, но Верховный суд отменил его решение. В 2014 году вице-губернатор города Марат Оганесян посетил парк и обещал, что никаких новых строений в нем не будет. Однако через пару месяцев депутат Виталий Милонов выступил с новой инициативой по застройке парка. Активисты собрали больше 27 тысяч подписей против застройки. Кроме того, более 500 жителей пришли на митинг, чтобы выразить свое недовольство. Тем не менее, Законодательное Собрание проголосовало за строительство. И лишь недавно территорию включили в зону зеленых насаждений общего пользования, а значит, возведение строений на территории парка запрещено по закону.

Похожая ситуация случилась и в Петроградском районе, где жители боролись с мансардой, которую бизнесмены намеревались построить прямо над их головами – на крыше дома. Жители дома 54 по Каменноостровскому проспекту рассказывают, что их согласия на строительство никто даже не спросил: «Мы бы все выступили против, но нас никто не спрашивал, не было не то что общего собрания, но даже заочного голосования никто не проводил». Куда только они не пробовали жаловаться. Однако чиновники оставались равнодушны. Будучи руководителем управления недвижимости Петроградского района Владимир Филановский приобрел славу «полезного для бизнесменов» человека. При нем и появилась эта мансарда, коммерческую стоимость которой оценивают примерно в 150 млн. рублей. Инвесторы каким-то необъяснимым образом получили все документы и разрешения, в том числе согласие жильцов. Впрочем, это не помешало Филановскому стать заместителем председателя Комитета имущественных отношений. Примечательно, что «мансардные войны» все еще широко распространены в Санкт-Петербурге. Например, незаконными признаны надстройки на доме 4 по Милионной улице и доме 59 по Галерной улице.