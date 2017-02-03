Без электричества

Современный человек не может обходиться без электроэнергии. Мы настолько привыкли к благам цивилизации, что не мыслим свою жизнь без многих вещей. Электроснабжение является одной из них. Во время отключения света мы чувствуем дискомфорт и зачастую не знаем, что делать.

«Питерец.ру» сообщает, что накануне в Лужском районе Ленобласти произошло аварийное отключение электричества. Из-за этого примерно 2700 людей остались без света.

Однако такая ситуация продлилась недолго. Специалистам удалось устранить причины, которые привели к отключению, после чего электроснабжение было восстановлено. Причем это произошло довольно быстро. Люди оставались без света примерно 50 минут – с 19.20 до 20.10.