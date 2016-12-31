Самые запоминающиеся события

«Питерец.ру» предлагает топ-5 самых запоминающихся для Северной столицы событий уходящего года.

5 место. Отъезд Халка. Бразильская звезда «Зенита» переехал играть в Китай. Чемпионат России лишился своей главной знаменитости.

4 место. Сергей Шнуров стал человеком года. Это решение стало довольно неожиданным.

3 место. Петербург признали туристической столицей мира. Такое признание говорит о том, что Россию не удалось изолировать.

2 место. В городе установлен памятник Довлатову. Его установили в честь 75-летия писателя.

1 место. Лето 2016 года было самым дождливым за всю историю города. Побит многолетний рекорд Петербурга, который продержался 88 лет.

В Петербурге произошло и немало других важных событий, но включить их все в данный рейтинг не представляется возможным.