Свежие новости

09:32
Срубил он нашу ёлочку под самый корешок
09:15
Политические итоги
08:59
Самые запоминающиеся события
08:45
Полицейский стрелял на поражение, разнимая драку мигрантов
20:31
"Творения из оперения"
20:31
Необычная находка
15:26
Ужален «Осой»
14:08
Перед Новым годом налётчики обнаглели
12:59
Ограбление ювелирного салона в Московском районе
11:33
Взрыв потряс коммуналку на Выборгском шоссе
08:45
Скандал с лидером дальнобойщиков
08:19
Санкции против «СТЦ»
23:27
Баскетбольный ЦСКА проиграл второй матч подряд в Евролиге – на этот раз «Црвене Звезде»
20:11
3 очка Сантала помогли «Магнитке» обыграть «Салават Юлаев»
17:03
Жуткое ДТП в Приозерском районе
16:54
«Петербургская сбытовая компания» собирает долги
16:19
Ограблена АЗС на Липовой аллее
15:32
Попал в «тренд»?
12:40
Убил собутыльника
10:12
Дюков переизбран
08:52
Ремонт в метро
20:26
Отменено световое шоу в Петербурге
20:22
Дмитрий Пучков презентует в Петербурге новую книгу
16:21
Угнанный автомобиль из Петербурга нашли в Белоруссии
15:32
Гололёд на Земле, гололёд…
14:58
Ограбление салона сотовой связи
13:46
Двое в чёрном ограбили «Кей» на Васильевском
09:58
Музей-заповедник «Царское село» будет работать даже в праздничные дни
09:57
Самая популярная российская достопримечательность - Храм Спаса-на-Крови
07:01
Эпидемия гриппа?
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты
» » Самые запоминающиеся события

Самые запоминающиеся события

0
38
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
interfestival.ru
Какие события стали самыми запоминающимися в 2016 году в Петербурге?

«Питерец.ру» предлагает топ-5 самых запоминающихся для Северной столицы событий уходящего года.

5 место. Отъезд Халка. Бразильская звезда «Зенита» переехал играть в Китай. Чемпионат России лишился своей главной знаменитости.

4 место. Сергей Шнуров стал человеком года. Это решение стало довольно неожиданным.

3 место. Петербург признали туристической столицей мира. Такое признание говорит о том, что Россию не удалось изолировать.

2 место. В городе установлен памятник Довлатову. Его установили в честь 75-летия писателя.

1 место. Лето 2016 года было самым дождливым за всю историю города. Побит многолетний рекорд Петербурга, который продержался 88 лет.

В Петербурге произошло и немало других важных событий, но включить их все в данный рейтинг не представляется возможным.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

7-12-2016, 08:55
Лучшее туристическое направление мира?
21-09-2016, 07:13
Авторитетные круизы
5-09-2016, 10:22
В "День Д" был открыт памятник Сергею Довлатову
16-07-2016, 07:13
Супердождливое лето
16-02-2015, 07:48
Казаки установили памятник Путину
6-12-2012, 07:08
Ленобласть в числе самых инвестиционно привлекательных субъектов России

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
197
29-12-2016, 17:03
Жуткое ДТП в Приозерском районе
0
98
28-12-2016, 15:32
Гололёд на Земле, гололёд…
0
142
27-12-2016, 18:32
Новое ДТП в Сертолово
0
185
26-12-2016, 15:00
Пьяный владелец Pajero отправил водителя Nexia в кому
Наверх