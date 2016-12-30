Скандал с лидером дальнобойщиков

Руководителя ОПР Андрея Бажутина задержали в Северной столице. Активист-дальнобойщик отказался платить за проезд по ЗСД, мотивируя это тем, что трасса построена на деньги налогоплательщиков.

По данным «Питерец.ру», Бажутина доставили в отделение полицию. В настоящий момент ведется разбирательство. Дальнобойщику грозит штраф или арест до 15 суток.

Андрей Бажутин является одним из активистов, выступающих против системы «Платон», согласно которой взимается плата за движение большегрузов по федеральным трассам.

Доводы дальнобойщиков не лишены логики. Возмущение этих людей можно понять. Однако закон введен, и его необходимо соблюдать. Несовершенство законодательства не является поводом для неисполнения действующих норм.