Ремонт в метро

Ремонт станций метрополитена – неотъемлемая часть функционирования подземки. Периодические ремонтные работы проводятся практически во всех станциях. В некоторых случаях речь идет об устранении незначительных неисправностей, но иногда возникает необходимость проведения более серьезных мероприятий.

Так станция метро «Елизаровская» была закрыта 11 месяцев. Там проводился капитальный ремонт. После того как все работы были завершены, станцию открыли. Сегодня в 5.45 с платформы ушел первый поезд.

«Питерец.ру» отмечает, что строители проделали огромную работу. Были обновлены эскалаторы, системы видеонаблюдения и оповещения, сделан контроль доступа на основе смарт-карт. Также отремонтированы служебные помещения, установлены светильники. Отдельных слов заслуживает мозаичное панно над наклонным входом.