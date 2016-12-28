Эпидемия гриппа?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице заметно ухудшилась ситуация с уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, можно говорить о предэпидемическом уровне. Так что ситуация не выглядит радужной. Хотя эпидемии гриппа в Петербурге нет, ее вероятность крайне высока.

Сегодня в поликлиниках и больницах носят маски. Врачи рекомендуют не отправлять детей с признаками простуды в школу, детский сад, а также на массовые мероприятия. В Роспотребнадзоре призывают уделить особое внимание профилактике гриппа. В местах скопления людей лучше носить маски. Необходимо соблюдать правила личной гигиены, осуществлять своевременное проветривание и уборку помещений, употреблять больше овощей и фруктов с витамином С.