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Стадион достроили

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Строительные работы на стадионе «Крестовский» завершены

Подходит к концу многолетняя «сага» со строительством петербургского футбольного стадиона. В настоящий момент все работы фактически завершены.

Губернатор Полтавченко назвал арену уникальным спортивным сооружением. С этим трудно не согласиться. В мире есть несколько стадионов с выкатным полем. При строительстве арены использовались уникальные технологии.

«Питерец.ру» сообщает, что со дня на день должен быть подписан акт ввода объекта в эксплуатацию. После этого начнется процесс передачи стадиона в собственность Петербурга. Далее город передаст арену в собственность ФК «Зенит».

Сейчас все расходы по стадиону лежат на плечах города. После того, как арена будет передана футбольному клубу, расходы лягут на плечи «Зенита».
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