«Возрождение» захватывает Васильевский остров: хроники коммунальной войны

Для компании в борьбе все средства хороши – от фальсификации протоколов собрания жильцов до развешивания агитационных объявлений. Активисты Васильевского острова объединились в группу для противостояния рейдерскому захвату.

Борьба за «лакомый кусок» в почти 600 домов началась еще несколько лет назад, когда обанкротилась предыдущая компания, обслуживавшая эту часть города. Вопрос взяла на контроль администрация Василеостровского района, и в 2015 году, по итогам голосования на заочных собраниях, дома передали в управление компаниям «Мир» и «Возрождение». Однако, вместо удовлетворения ситуация вызвала у жителей лишь возмущение: многие из них заявляли, что ни в каких собраниях не участвовали и согласия на передачу не давали. Завеса тайны приоткрылась в марте 2016 года, когда сотрудники Главного следственного управления полицейского главка и Службы экономической безопасности УФСБ провели обыски в офисах «Мира» и «Возрождения». Главы обоих компаний были заключены под домашний арест по довольно редкой статье «Ограничение конкуренции». При пособничестве неустановленных лиц из районной администрации, ГУЖА и жилищной инспекции они создали картель, захвативший управление жилфондом целого района. Так же следствием рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по таким статьям, как «Подделка документов» и «Мошенничество».

Неудивительно, что такие компании не принесли ничего хорошего своим потребителям. «Счета за зиму выставили космические. Двор нашего дома превратился в туалет, курилку для подростков и приют для наркоманов. Ни о каком безопасном дворе и парадных мечтать не приходится, не говоря уже о красоте и чистоте!» - жалуются жильцы домов под управлением «Возрождения». При этом, компания не гнушается крайне сомнительными и грязными методами работы. К примеру, недавно жители района обнаружили на стенах своих домов объявления агитационного характера, составленного якобы Советом председателей домов. Листовка призывала сменить УК «ЖКС № 2 Василеостровского района» на новую, более эффективную. Секретарь Координационного Совета председателей Советов домов официально заявил, что Совет не имеет к данным листовкам никакого отношения. Сами же жители свидетельствуют, что собрания по поводу выбора новой «управляйки» либо не проводятся вовсе, либо проводятся с нарушениями, в неудобное время, и без участия самих жильцов. Да и альтернативу предлагают сомнительную – фирмы-однодневки, совершенно не имеющие опыта обслуживания крупных жилых массивов. По имеющимся данным, ООО "УК Возрождение" собирается забрать под обслуживание около 670 домов в западной части Васильевского острова. Активисты инициативной группы намерены противостоять незаконным действиям данной организации.