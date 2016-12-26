Дед Мороз подождет

Сегодняшний день объявлен всероссийским днем траура по погибшим во время крушения самолета Ту-154 в Черном море. Из-за этого в Северной столице отменены некоторые мероприятия.

В частности, сегодня не состоится запланированная встреча с Дедом Морозом на Московской площади. Однако мероприятие не отменено совсем – оно пройдет 27 декабря. Так же перенесено на следующий день Световое шоу на Дворцовой площади.

Данные решения являются логичными и оправданными. Нельзя проводить торжественные мероприятия в те моменты, когда страна скорбит. «Питерец.ру» напоминает, что вовремя трагедии с крушением самолета погибло 92 человека. Причины трагедии устанавливаются. Версия теракта допускается, но она не является основной.