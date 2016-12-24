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» » Отчаянные рыбаки

Отчаянные рыбаки

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
winter-fishing.ru
В МЧС жалуются на рыбаков, выходящих на лед, несмотря на оттепель

Зимняя рыбалка – занятие для настоящих фанатов этого дела. Рыбная ловля в зимнее время года – это в какой-то мере экзотика, экстрим и довольно опасное мероприятие. Потому для зимней рыбалки существуют определенные ограничения.

Например, с 15 декабря было нельзя выходить на лед Финского залива. Однако рыбаков это не останавливает. Они продолжают рыбачить, несмотря на запрет. В МЧС предпринимают меры против таких нарушителей. Но подобраться к рыбакам на катере не представляется возможным из соображений безопасности.

Воздушная подушка судна может разрушить тонкий слой льда в месте, где находятся рыбаки. Некоторые же любители рыбной ловли и вовсе втыкают в лед бутылки, чтобы катер не мог подойти к ним.

«Питерец.ру» отмечает, что лед Финского залива будет безопасным с 15 января.
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