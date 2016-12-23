Полтавченко о борьбе с наркоманией и алкоголизмом

Георгий Полтавченко выразил обеспокоенность в связи с алкголизмом и наркоманией в Петербурге. Градоначальник подчеркнул, что каждое десятое преступление совершается под воздействием алкоголя или наркотиков. Каждое пятое преступление связано с оборотом запрещенных веществ. Проблема употребления наркотиков не в медицинских целях становится актуальной в общесте.

Глава Северной столицы заявил об этом во время своего выступления в рамках антинаркотического форума. Полтавченко призвал коллег перенять опыт Москвы по реабилитации наркозависимых подростков.

«Питерец.ру» отмечает, что проблема наркомании продолжает иметь место, несмотря на борьбу, которая ведется в данном направлении.