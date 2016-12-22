Погодные аномалии

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице наблюдается странная для этого времени года погода. Столбик термометр располагается около нуля. Это приведет к тому, что Петербург встретит Новый год в «серых тонах». Обильных снегопадов в декабре и январе не ожидается. Температура в новогодние каникулы не будет ниже – 10 градусов.

Однако такая погода не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит в других местах. Так на Большом Ольховском месторождении в Югре зафиксирована температура – 62 градуса. Это рекорд для данного региона. Аномальные события произошли и в африканской пустыне Сахара. Там впервые за 37 лет выпал снег.

Так что погода в Петербурге не входит в разряд самых неожиданных. Ведь наблюдаются явления, которые можно признать более странными и аномальными.