Свежие новости

20:29
Резвые "спортсмены" лишили свою жертву крупой суммы денег
19:57
Все эти одинокие люди, откуда они приходят, и чьи они?
14:55
Приезжие вымогатели получат по заслугам
12:55
Страшное ДТП с участием стритрейсера
10:55
Автомобильное производство сократилось
09:01
Погодные аномалии
06:51
Флешмоб на Дворцовой площади
06:49
В СПБГУ назначили Генсекретаря Национальной ассамблеи Кореи
23:38
Артём Вихров набрал 22 очка в победном матче с «Астаной»
20:17
«Авангард» забросил в ворота рижского «Динамо» 9 шайб
18:37
Перестрелка в ресторане «Монтекки»
16:35
Таксист доехал в Мурино в собственном багажнике
15:35
Второе за неделю нападение на мигранта в Невском районе
12:51
Весёлая компания на Daewoo Nexia сбила мачту освещения
09:52
Важность безопасности
09:27
Вспомнили жертв репрессий
22:01
2-й Петербургский Антинаркотический Форум
21:44
«Скандинавия» вновь собирает кровавую дань
19:17
Вратарь «Уфы» Лунёв подтвердил, что пройдёт медосмотр в «Зените»
18:50
Жертва «Сапсана»
18:10
Самоубийство в историческом антураже
14:43
Мигрант не преодолел высокий забор
10:15
Петербургские ученые восстановят древний город
10:13
Газета для женщин-мигранток появилась в Петербурге
09:59
Штраф за парковку
09:33
Очередные перестановки
23:33
О группах смерти в социальных сетях и их жертвах
21:38
Вооружён и очень опасен
20:08
В ЦПКиО проходит "Елагинская карусель"
20:07
Зарезал собутыльника
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты
» » Погодные аномалии

Погодные аномалии

0
97
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
tatar-inform.ru
Погода в Петербурге не сравнится с погодой в других местах

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице наблюдается странная для этого времени года погода. Столбик термометр располагается около нуля. Это приведет к тому, что Петербург встретит Новый год в «серых тонах». Обильных снегопадов в декабре и январе не ожидается. Температура в новогодние каникулы не будет ниже – 10 градусов.

Однако такая погода не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит в других местах. Так на Большом Ольховском месторождении в Югре зафиксирована температура – 62 градуса. Это рекорд для данного региона. Аномальные события произошли и в африканской пустыне Сахара. Там впервые за 37 лет выпал снег.

Так что погода в Петербурге не входит в разряд самых неожиданных. Ведь наблюдаются явления, которые можно признать более странными и аномальными.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

21-11-2016, 09:54
Дождь после снега?
1-02-2016, 09:52
Необычная зима
5-05-2014, 08:07
Тепло придёт в Петербург 9 мая
3-03-2014, 11:46
Какая погода ожидает Петербург в марте
28-12-2013, 13:38
Погода в Петербурге в новогоднюю ночь
19-12-2012, 01:48
В Петербурге и области аномальные холода продержатся всю неделю

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
139
Сегодня, 12:55
Страшное ДТП с участием стритрейсера
0
104
Вчера, 12:51
Весёлая компания на Daewoo Nexia сбила мачту освещения
0
671
20-12-2016, 21:44
«Скандинавия» вновь собирает кровавую дань
0
172
19-12-2016, 11:36
Ночное происшествие в Калининском районе
Наверх