«Зенит» уступил «Баварии» в Евролиге, хотя Айон и Монро свели дуэль вничью

До встречи с «Зенитом» «Бавария» проиграла три матча Евролиги подряд («Панатинаикосу», «Эфесу» и «Маккаби»). Однако на своём паркете мюнхенская команда смогла одолеть дебютанта турнира со счётом 77:69.

У «Зенит» не смог сыграть Матеуш Понитка, и этим сполна воспользовался форвард «Баварии» Владимир Лючич. Один из стержневых исполнителей коллектива Деяна Радонича набрал 17 очков и сделал 5 подборов. А вот звёздные центровые обеих команд – баварец Грег Монро и петербуржец Густаво Айон – показали скромную статистику. Американец набрал больше очков, чем мексиканец (12 против 7), но при этом Монро 5 раз терял мяч (худший показатель среди участников этой встречи). Решающей стала третья четверть, которую «Бавария» выиграла со счётом 24:15.

«Питерец.ру» отмечает, что самым результативным в составе проигравших стал Алекс Ренфро (18 очков). У Остина Холлинза на этот раз «не полетело»: всего один точный трёхочковый бросок из пяти попыток. В турнирной таблице Евролиги «Зенит» продолжает делить 17–18 места с проигравшим седьмую игру подряд «Жальгирисом».