Поражение от «Маккаби» - признак кризиса не ЦСКА, а тренера Итудиса

Если «Химки» в 13-м туре баскетбольной Евролиги обыграли дома «Альбу» и продолжают заняли промежуточное восьмое место, то ЦСКА уступил в Тель-Авиве.

И ведь изначально было ясно, что основная угроза будет исходить от Скотти Вилбекина, поскольку пропускал игру Нэйт Уолтерс. Но Скотти выдал суперматч – 22 очка, 9 передач и «+33» индекса полезности. Если посмотреть нарезку лучших моментов этого матча, то Вилбекин мелькает там чаще других игроков «Маккаби» вместе с ещё одним своим одноклубником. Речь – о центровом Отелло Хантере, ранее выступавшем … за ЦСКА! Неужели Итудис не знает, как остановить своего бывшего подопечного – Хантер «отгрузил» в кольцо армейцев 20 очков. По иронии судьбы, Хантер установил личный рекорд результативности за всю карьеру в Евролиге именно в игре с ЦСКА.