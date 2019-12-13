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Питерец.ру » Спорт » Поражение от «Маккаби» - признак кризиса не ЦСКА, а тренера Итудиса

Поражение от «Маккаби» - признак кризиса не ЦСКА, а тренера Итудиса

0
41
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
euroleague.net
0:10 в концовке в гостевом матче – где-то мы это уже видели в исполнении ЦСКА в этой Евролиге?

Если «Химки» в 13-м туре баскетбольной Евролиги обыграли дома «Альбу» и продолжают заняли промежуточное восьмое место, то ЦСКА уступил в Тель-Авиве.

И ведь изначально было ясно, что основная угроза будет исходить от Скотти Вилбекина, поскольку пропускал игру Нэйт Уолтерс. Но Скотти выдал суперматч – 22 очка, 9 передач и «+33» индекса полезности. Если посмотреть нарезку лучших моментов этого матча, то Вилбекин мелькает там чаще других игроков «Маккаби» вместе с ещё одним своим одноклубником. Речь – о центровом Отелло Хантере, ранее выступавшем … за ЦСКА! Неужели Итудис не знает, как остановить своего бывшего подопечного – Хантер «отгрузил» в кольцо армейцев 20 очков. По иронии судьбы, Хантер установил личный рекорд результативности за всю карьеру в Евролиге именно в игре с ЦСКА.

«Питерец.ру» напоминает, что в гостевом поединке с «Басконией» ЦСКА уже опробовал сценарий «0:10 в концовке матча Евролиги. И вот – успешно повторил его в матче с кадрового ослабленным «Маккаби» (Касспи давно не играет из-за травмы).

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