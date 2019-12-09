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Питерец.ру » Спорт » Саммелвуо поэтично прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо–ЛО»

Саммелвуо поэтично прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо–ЛО»

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43
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vc-dynamo.ru
Финский специалист заявил, что сосновоборцы «играли сердцем».

Олег Согрин руководит волейбольным «Динамо–ЛО» целую эпоху по тренерским меркам – 11-й год. И победа над петербургским «Зенитом» стала показательной: взлёт представителей Ленобласти в этом сезоне не случаен.

А ведь команда Туомаса Саммелвуо выдала семиматчевую победную серию, включая три кубковые победы. В то же время сосновоборцы в рамках Суперлиги проиграли три матча подряд (казанскому «Зениту», «Кузбассу» и «Факелу»).

В первой партии субботнего поединка в Академии волейбола Платонова огромную роль сыграли удачные для динамовцев видеоповторы – 26:24 в пользу команды Согргина. «Питерец.ру» предполагает, что выиграй «Зенит» стартовый сет – исход мог быть иным. Вторую партию представители Ленобласти выиграли с разницей в 5 очков. Оказавшись на грани сухого поражения, зенитовцы разгромно взяли третий сет – 25:15.

Но в четвёртом сете «Динамо – ЛО» вырвалось вперёд: сначала – 9:5, а затем и вовсе 15:9. Важнейший матч для своей новой команды спас динамовец Александр Волков. Но «сине-бело-голубые» совершили впечатляющий рывок и сравняли счёт – 18:18. Символично, что в концовке снова в центре внимания оказался Волков, и «Динамо – ЛО» одержало первую в клубной истории победу в дерби.

Все по теме: волейбол ВК «Зенит» Ленобласть
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