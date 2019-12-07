«Зенит» обыграл «Виллербан» в Евролиге: отставка Плазы откладывается

Французский «Виллербан» начал сезон в Евролиге гораздо лучше «Зенита». Подопечные Звездана Митровича выдали серию домашних побед, которую оборвали только турецкие клубы – ставший единоличный лидером «Эфес» и разозлённый провалом на старте «Фенербахче».

«Зениту» отступать было некуда: серия проигрышей на своём паркете слишком затянулась. И победа пришла: удалось сдержать нигерийского центрового Джекири (всего лишь 8 и 4 подбора). «Питерец.ру» уверен, что Густаво Айон превзошёл своего оппонента: петербургский мексиканец набрал 14 очков и «+18» полезности. А самым полезным у «Зенита» с показателем «+22» стал долго набиравший форму Алекс Ренфро. В поединке с «Виллербаном» американский разыгрывающий был близок к дабл-даблу (16 очков и 8 передач). Однако не обошлось и без потерь: Понитка получил сотрясения мозга и пропустил весь декабрь.

Победа над «Виллербаном» стала третьей для «Зенита» в дебютном для клуба сезоне в Евролиге. Теперь «сине-бело-голубые» делят 17–18 места с «Жальгирисом», который проиграл 6 матчей подряд.