Отрыв «Зенита» от «Локомотива» увеличился до 11 очков

После побед над «Арсеналом», «Рубином» и «Спартаком» «Зенит» должен был играть с московским «Динамо». Столичный клуб тоже был на подъёме, выиграв в чемпионате России три матча подряд.

«Питерец.ру» не заметил даже в запасе Себастьяна Дриусси: аргентинец получил повреждение. Из тех, кто не всегда попадает в стартовый состав «Зенита», с первых минут играли Караваев, Сутормин и Шатов.

Хозяевам поля удалось быстро открыть счёт: Сердар Азмун поразил ворота Шунина уже на 6-й минуте. Судьбу встречи команда Сергея Семака решила уже в первом тайме: Иванович забил после розыгрыша стандарта, а добил динамовцев гол Артёма Дзюбы – 3:0.

А вот «Локомотив» потерпел оглушительно разгромное поражение от «Арсенала» на выезде со счётом 0:4, да ещё Рыбусь получил красную карточку. Юрию Сёмину теперь придётся поломать голову над позицией основного вратаря своей команды. Хотя время будет – после 19-го тура первенства РПЛ команды уйдут на зимний перерыв.

Турнирная таблица радует поклонников «Зенита», который набрал 45 очков и имеет практически чемпионское преимущество.