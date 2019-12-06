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Питерец.ру » Спорт » Пьяниджани может стать главным тренером «Зенита» вместо Плазы

Пьяниджани может стать главным тренером «Зенита» вместо Плазы

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
С испанцем не получилось – позовём итальянца?

Неудовлетворительные результаты баскетбольного «Зенита» очень скоро могут привести к смене тренера. «Питерец.ру» не уверен, что отставка испанского специалиста Жоана Плазы сильно поправит ситуацию в сезоне: ведь приглашали летом игроков в Санк-Петербург именно «под Плазу». Но СМИ уже сделали выводы визита на матч с «Пармой» (который «Зенит» сенсационно проиграл) итальянского безработного тренера Симоне Пьяниджани.

Что можно сказать о Пьяниджани? Ему 50 лет, а в своей тренерской биографии он возглавлял «Сиену», сборную Италии, «Фенербахче», «Хапоэль» и «Милан». Однако в «Милане» с нескрываемой радостью отделались от Пьяниджани и пригласили Этторе Мессину. Результат налицо: «Милан» всерьёз претендует на выход в плей-офф, а при Пьяниджани в лучшем случае выдавал иногда результативные матчи.

Несмотря на постоянные поражения, замена одного тренера-иностранца на другого может привести к следующему. Новый тренер (Пьяниджани или кто-либо другой) получит «кредит доверия» до следующей весны. Летом команда снова полностью обновится, но гарантии взлёта нет.

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