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Питерец.ру » Спорт » КХЛ: вчера СКА победил ЦСКА, сегодня «Салават Юлаев» разгромил «Трактор»

КХЛ: вчера СКА победил ЦСКА, сегодня «Салават Юлаев» разгромил «Трактор»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Очень важную в психологическом и турнирном плане одержали накануне армейцы Невы.

Серия поражений от ЦСКА затянулась, но именно Алексей Кудашов на тренерском мостике СКА смог прервать её. С грозным соперником пришлось играть без травмированных Ткачёва и Швеца-Рогового, хотя были потери и у ЦСКА (Андронов).

Совсем юный Аскаров на этот раз не попал даже в запас, а ворота СКА доверили защищать Александру Самонову. Матч проходил в Москве и хозяева льда дважды выходили вперёд после шайб Толчинского и Вея.

Но у СКА нашёлся свой герой – Александр Барабанов сотворил хет-трик. В первом периоде при счёте 0:1 Барабанов сравнял счёт с передач Сергея Плотникова и Игоря Ожиганова. В начале третьего периода Антон Белов сделал счёт 2:2, а помогли защитнику СКА отличиться Хафизуллин и Кузьменко. Развязка наступила на 59-й минуте, когда голкипер Сорокин и защитник Нестеров оказались не в силах помешать Барабанову забросить победную шайбу. Сразу же Барабанов добил соперника, поразив пустые ворота – 4:2.

После серии проигрышей зашаталось кресло под наставником «Салавата» Николаем Цулыгиным. Но уфимцы смогли одолеть «Трактор» со счётом 4:1, челябинские ворота поразили Кугрышев, Арзамасцев, Ларсен, Умарк и Жарков.

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