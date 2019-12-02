Удаление Оздоева не помешало «Зениту» победить «Спартак»: помог Кутепов

Ажиотаж матча 18-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» долго ещё не утихнет. Помимо спортивной составляющей здесь важны резко обострившиеся отношения между полицией и фанатами.

«Питерец.ру» заметил, что победа над «красно-белыми» стала для Сергея Семака продолжением удачной серии, в которую входит и лигочемпионский успех в игре с «Лионом». В стартовом составе петербургского клуба появились защитник Караваев и полузащитник Шатов. Новый главный тренер «Спартака» Тедеско оставил на скамейке запасных Шюррле, который вышел на поле во втором тайме вместо Айртона.

Судьбу встречи решил эпизод с голом Кутепова в свои ворота: главным действующим лицом в атаке «Зенита» в ключевой момент встречи с принципиальнейшим соперником был Артём Дзюба. Сразу после перерыва арбитр Мешков удалил с поля Оздоева, после чего гости Северной столицы могли сравнять счёт. Но защита во главе с голкипером Кержаковым выстояла, и «Зенит» продолжает лидировать (42 очка).

Начало второго круга подарило «Зениту» ещё и поражения конкурентов – «Локомотива» и ЦСКА. Железнодорожники проиграли динамовцам (1:2), а столичные армейцы только что уступили «Арсеналу» (0:1).