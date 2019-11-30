«Зенит» проиграл «Реалу» дома, ЦСКА победил «Барселону» в гостях

Факундо Камаццо совершил триумфальный визит в Санкт-Петербург осенью 2016 года («Питерец.ру» писал о том поражении «Зенита» от «Мурсии»). Сейчас Кампаццо – основной разыгрывающий «Королевского Клуба» (его коллегой по амплуа является экс-зенитовец Лапровиттола), и прикладывать сверхусилий для победы в матче Евролиги аргентинцу не пришлось.

Хотя Кампаццо (19 очков и 6 подборов) показал хорошую статистику в матче, в котором «Реал» обыграл «Зенит» со счётом 86:71. Его соотечественник Габриэль Дек продолжил серию удачных матчей в Евролиге: форвард «Реала» набрал 15 очков и «+25» полезности. Под щитами старался центровой-гигант Таварес (12 подборов и 3 блокированных броска).

У проигравшего каждую из четвертей «Зенита» дабл-дабл сделал Айон (18 очков и 10 подборов). Выступавший ранее за «Валенсию» Уилл Томас тоже знает, как играть против «Реала»: 13 очков и 9 подборов. Вернулся в строй Матеуш Понитка: вышедший со скамейки поляк набрал 10 очков.

ЦСКА одержал очень важную в психологическом плане победу над «Барселоной» с разницей в 29 очков.