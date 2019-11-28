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Питерец.ру » Спорт » Без Шведа «Химки» проиграли в Стамбуле в 11-м туре Евролиги

Без Шведа «Химки» проиграли в Стамбуле в 11-м туре Евролиги

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
euroleague.net
Турецкий клуб тоже испытывал проблемы: не сыграли Де Коло, Веселы, Калинич и Вестерманн.

Турецкий «Фенербахче» после провала на старте выиграл второй матч подряд. После победы во Франции подопечные темпераментного Желько Обрадовича одолели дома «Химки» (89:76).

Буквально накануне матча стало известно, что не сможет выйти на паркет Алексей Швед. Проблемы со спиной вынудили одну из главных звёзд Евролиги пропустить стамбульский матч. Заменявший Шведа в роли плеймейкера Стефан Йович провалил игру («-2» полезности). Уступавший в счёте после большого перерыва «Фенер» выдал рывок в третьей четверти, выиграв этот отрезок встречи с преимуществом в 15 очков. «Питерец.ру» отмечает, что нашлись в составе хозяев те, кто смог переломить ход матча. Защитник Костас Слукас (19 очков) и форвард Деррик Уильямс (12 очков и 8 подборов) стали героями победы своей команды.

У «Химок» самым результативным стал бывший игрок «Зенита» Янис Тимма, набравший 26 очков (карьерный рекорд в матче Евролиги). В отсутствие Шведа латвийский форвард ЧЕТЫРНАДЦАТЬ раз бросил из-за трёхочковой дуги, но удачными оказались пять попыток.

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