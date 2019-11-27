СКА обыграл «Сочи»: ворота защищал 17-летний Аскаров

Тренерский штаб СКА удивил, поставив на календарный матч КХЛ Ярослава Аскарова, которому всего 17 лет. Однако эксперимент оказался удачным: невские армейцы победили соперников из Сочи со счётом 4:2. «Питерец.ру» подчёркивает, что переживавший недавно игровой кризис клуб выиграл в седьмой раз подряд.

«Сочи», который сейчас тренирует Александр Андриевский, серьёзно отстаёт от «Локомотива» в борьбе за восьмое место на Западе. Основной ударной силой очередного соперника СКА можно назвать легионерское звено (Росен – Стрёмвалл – Коллинз), но сегодня отличился россиянин Шмелёв. Бывший нападающий «Спартака» сравнял счёт во втором периоде (распечатал ворота гостей Коскиранта в стартовой двадцатиминутке).

Но сразу после шайбы Шмелёва СКА снова вышел вперёд усилиями Андрея Кузьменко (здесь Коскиранта набрал ещё одно очко за результативный пас). Петербургский финн не успокоился: именно Ярно сделал счёт 3:1 на 33-й минуте матча. Коскиранта не желал уходить из центра внимания: его удаление привело к шайбе Стрёмвалла в большинстве. В третьем периоде зрители увидели только гол в пустые ворота, автором которого стал капитан СКА Плотников.