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Питерец.ру » Спорт » СКА крупно обыграл «Куньлунь»: Бурдасов снова забил

СКА крупно обыграл «Куньлунь»: Бурдасов снова забил

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
tass.ru
Хоккейный СКА выиграл второй матч подряд с разницей в три шайбы.

Отсутствие травмированного Владимира Ткачёва позволяет активнее пополнять свой бомбардирский счёт другим игрокам СКА. В игре с «Северсталью» дубль сделал Андрей Кузьменко, а в матче с «Куньлунем» 2 очка по системе «гол+пас» набрал Кирилл Марченко.

Клубу из Китая предрекали большие проблемы в этом сезоне, но «Ред Стар» продолжает биться за плей-офф на Востоке. Свой предыдущий матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» выиграл в Нижнекамске у «Нефтехимика» со счётом 2:0.

При этом «засушивший» ту встречу Грубец против СКА не сыграл. «Питерец.ру» удивлён, что тренерский штаб «Куньлуня» предпочёл выпустить основным голкипером Смита. Итог – крупная победа СКА (4:1). При этом счёт на 2-й минуте открыли гости: Фу огорчил Хелльберга с передач Вонга и Мерфи. Однако уже на 3-й минуте защитник СКА Зуб счёт сравнял. Бурдасов и Марченко во втором периоде вывели невских армейцев вперед на две шайбы, а итог подвёл в третьем периоде Кемппайнен.

В других матчах понедельника отличились вратари: Бобков («Авангард») и Гудачек («Спартак») не пропустили и помогли своим командам одержать победы.

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