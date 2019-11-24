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Питерец.ру » Спорт » Голы Азмуна и Дзюбы позволили «Зениту» победить в Казани

Голы Азмуна и Дзюбы позволили «Зениту» победить в Казани

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
tass.ru
В составе проигравшего со счётом 1:2 «Рубина» отличился бывший игрок «Тосно» Евгений Марков.

«Питерец.ру» рад за Артёма Дзюбу, который смог преодолеть негативный фон матча в Сан-Марино и забил мяч в матче российского чемпионата. После гола в ворота «Крыльев Советов» в 14-м туре Дзюба не забил в играх с ЦСКА и «Арсеналом». Но в Казани именно мяч Дзюбы с передачи Вячеслава Караваева стал победным.

Сергей Семак выпустил в основном составе помимо Караваева ещё и Лукаса Барриоса и Далера Кузяева. Разумеется, играл с первых минут и Сердар Азмун, который не упустил возможности забить своему бывшему клубу. Азмун отличился на 8-й минуте, в голевой комбинации поучаствовали Караваев и Кузяев.

Но «Рубин» смог сравнять счёт во втором тайме усилиями Евгения Маркова. Семак отреагировал на пропущенный гол заменой Дриусси на Сутормина. В итоге победу «Зениту» принёс точный удар Дзюбы, после чего на поле заполненного на треть казанского стадиона «Центральный» появился Ерохин, заменивший Азмуна. Петербуржцы смогли удержать победный счёт 2:1 до финального свистка арбитра Иванова и продолжают лидировать. У «Зенита» стало 39 очков, у победившего в Тамбове «Локомотива» – 34.

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