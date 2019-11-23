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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» и ЦСКА снова проиграли в Испании вслед за «Химками»

«Зенит» и ЦСКА снова проиграли в Испании вслед за «Химками»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
euroleague.net
Со общим счётом 0–6 закончилась своеобразная российско-испанская серия в Евролиге.  

Календарь баскетбольной Евролиги был составлен таким образом, что в 9–10 турах произошло российско-испанское противостояние. Результат выезда трёх отечественных команд оказался обескураживающим – сплошные поражения. А ведь участия в этой своеобразной серии ещё и не принимала «Барселона».

«Зенит» после упорного матча с «Валенсией» проиграл и поединок с «Басконией». В Витории «сине-бело-голубые» уступили баскам с разницей в 10 очков. «Питерец.ру» отмечает, что очередной отличный матч провёл лидер «Басконии» Торнике Шенгелия, который в игре с «Зенитом» набрал 20 очков. А вот его оппонент Уилл Томас, который провёл вдохновенный матч в Валенсии, промазал почти все броски с игры (11 промахов из 13 попыток). Самым результативным в составе петербургского клуба, проигравшего со счётом 60:70, стал Густаво Айон (18 очков).

ЦСКА в Мадриде уступил «Реалу» с разницей в 16 очков. Джокером мадридцев стал аргентинский форвард Габриэль Дек (17 очков и 11 подборов). В концовке не выдержали нервы у Кайла Хайнса, который толкнул Тавареса после полученного блокшота.

«Химки» накануне проиграли «Валенсии» (84:89), хотя в дебюте вели 16 очков.

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